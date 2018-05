Een frisse duik in het Zuidlaardermeer? Pas op voor blauwalg!

ZUIDLAREN - In het water van het Zuidlaardermeer zit blauwalg. De waarschuwing geldt voor het zwemwater bij Meerwijck.

Blauwalg kan leiden tot huidirritaties en maag- of darmklachten, als je het water binnenkrijgt.Volgens een woordvoerder van waterschap Hunze en Aa's is het jaarlijks een terugkerend fenomeen in het Zuidlaardermeer, dat meestal twee tot drie weken aanhoudt."De blauwalg zit er sinds vorige week. Afhankelijk van het weer kan het zo weer weg zijn. Het heeft bijvoorbeeld te maken met de wind, de hoeveelheid regen en de temperatuur. Bij een hogere watertemperatuur kunnen de algen gemakkelijker groeien", aldus de woordvoerder.Maatregelen zijn vooralsnog niet nodig. "Als het de hele zomer doorgaat, is de ecologie niet in balans. Dan moet je wel maatregelen nemen."Op andere openbare zwemplekken in Drenthe is nog geen blauwalg geconstateerd. Je kunt de kwaliteit van het water zelf controleren via zwemwater.nl