Psychotherapeut uit Gieten bestraft na 'grensoverschrijdend gedrag' Niet de patiënt en therapeut uit het artikel (foto: Roos Koole/ANP Xtra)

GIETEN - Een psychotherapeut uit Gieten mag van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Zwolle niet meer volledig zijn werk uitoefenen vanwege grensoverschrijdend gedrag.

Een patiënte had tegen de therapeut een klacht ingediend bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg.



WhatsApp

De therapeut heeft zich volgens het tuchtcollege met name tijdens - seksueel getinte - Whatsapp-contacten met de patiënte niet professioneel gedragen. Soms werden per etmaal meer dan honderd berichten over en weer verstuurd. Ook 's ochtends vroeg en midden in de nacht hadden de twee contact met elkaar.



In de WhatsApp-berichten ging de therapeut mee in een fantasiespel van zijn patiënte, waarin zij deden alsof ze vader en dochter waren. Ook zegde de therapeut de patiënte toe dat zij 'in gedachten voor eeuwig en altijd' bij hem in bed mocht slapen.



'Experimentele behandeling'

Zelf verklaarde de therapeut dat hij bezig was met een experimentele behandeling. Het tuchtcollege verwijt het de therapeut zeer dat hij zijn methode toepaste op een ernstig getraumatiseerde patiënte.



Het tuchtcollege heeft besloten dat de therapeut niet meer individueel patiënten mag behandelen. De therapeut kan nog in beroep tegen de uitspraak.