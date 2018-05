Buitensportverenigingen Emmen willen sportplatform: 'Gesprek weer oppakken'

Deel dit artikel:











De buitensportverenigingen in Emmen hebben een platform opgericht

EMMEN - De buitensportverenigingen van de gemeente Emmen willen een sportplatform oprichten om actief in gesprek te gaan met de politiek en om te kijken op welke manier er samenwerking gezocht kan worden.

Geschreven door Janet Oortwijn

Dat bleek gisteravond tijdens een bijeenkomst, georganiseerd bij voetbalvereniging SVV'04 in Schoonebeek.



Van de 28 uitgenodigde verenigingen, waren er van 17 clubs bestuursleden aanwezig. "Over de oprichting van het platform waren zij allemaal enthousiast", zegt Jos van Hees, voorzitter van SVV'04. "Ook de KNVB was aanwezig. Zij zijn ook positief."



Privatisering

De bijeenkomst en het platform dat daar uit is gerold, komt voort uit de privatisering. De clubs zijn vanaf 2015 zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de kleedkamers. "Eerst zouden we daar nul komma nul uithalen", zegt Van Hees. Uiteindelijk kregen de verenigingen gezamenlijk ongeveer 800.000 euro voor achterstallig onderhoud. "Toen zijn we flink aan de slag gegaan."



Destijds is ook afgesproken dat de clubs regelmatig met elkaar in gesprek zouden blijven om samenwerking op te zoeken, maar dat verwaterde. "We willen nu het gesprek weer oppakken, ook met de politiek en we willen samen kijken naar kansen."



Kunstgras

Een punt van aandacht in de gemeente is in de ogen van Van Hees bijvoorbeeld kunstgras. "En daar heeft de politiek ook een maatschappelijke functie in, als het gaat om jeugd en bewegen. In sommige gemeenten, bijvoorbeeld Hardenberg, is het mogelijk dat elke vereniging één kunstgrasveld heeft", zegt de voorzitter.



"Dat scheelt heel veel afgelastingen. Wij hebben de jeugd zo vaak moeten teleurstellen de afgelopen twee jaar. Ik zeg niet dat kunstgras de oplossing is voor het meer bewegen, maar het draagt wel bij."



Ook gaan de clubs kijken of er bepaalde zaken gezamenlijk opgepakt kunnen worden. "Denk bijvoorbeeld aan de bestrijding van legionella, de onderhoud van de cv-ketels", vervolgt Van Hees. "Of het collectief inkopen van LED-verlichting. Dat kan veel geld besparen."



Inventarisatie

Binnenkort gaat er een lijst naar alle buitensportverenigingen in de gemeente Emmen, waarop zaken staan die eventueel gezamenlijk opgepakt kunnen worden. Het platform maakt dan een inventarisatie. In september of oktober komt er een vervolgbijeenkomst.



"Misschien gaan we in de toekomst het platform wel breder trekken. Dat er ook verenigingen die binnen sporten bijkomen", aldus Van Hees.