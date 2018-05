'Vlucht om geluidshinder aan te tonen is onzin'

ASSEN - De Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) hebben geen vertrouwen in de zogeheten belevingsvlucht van het ministerie van Infrastructuur.

Morgen vliegt een Boeing 737-800 over zes provincies, waaronder Drenthe. Het ministerie heeft deze vlucht georganiseerd om bewoners te laten horen hoeveel geluid vliegtuigen gaan veroorzaken, als vanaf 2020 vakantievluchten vertrekken vanaf Lelystad Airport.Volgens Rob de Wit van de werkgroep Laagvliegroutes NEE is die vlucht een wassen neus. Het stoort hem vooral dat de testvlucht geen gevolgen meer heeft voor de besluitvorming. "Ik verwacht er helemaal niks van, het is onzin. Dit is een verhaal voor de bühne", aldus De Wit."Je moet dit helemaal niet willen. Het is verspilde energie. Het vliegtuig is niet volledig afgeladen met passagiers. Ze hebben alleen de tankjes volgegooid. Dus het geluid zal veel minder zijn dan dat het uiteindelijk zal worden."Ook hebben mensen door 'slechts' één vlucht geen idee van de geluidsoverlast die de vliegtuigen zullen opleveren, vindt De Wit. "Vergelijk het met een buurman die altijd aan het klussen is. Daar zul je ook hinder van gaan ondervinden. De hinder zal ontstaan door de frequentie van het gebeuren."De Wit vervolgt: "Ik heb niks tegen vliegveld Lelystad. Wel dat de procedures zo zijn dat permanent laaggevlogen wordt. Eigenlijk is het zo dat er constant duveltjes uit doosjes komen. Er komt gewoon een tweede Schiphol bij."