Gemeente Coevorden verwacht dat bouw omstreden vuurwerkopslag binnenkort begint Het winkelpand waar de vuurwerkopslag moet komen (foto: Steven Stegen/RTV Drenthe)

COEVORDEN - Hoewel de vergunning nog niet definitief is verleend, lijkt het er op dat de initiatiefnemers van de vuurwerkopslag in de Friesestraat in Coevorden al snel gaan beginnen met de bouw. Daarvoor waarschuwt de gemeente in een brief aan omwonenden. De gemeente zegt daar niets tegen te kunnen doen.

Er zijn tot nu toe acht bezwaarschriften bij de gemeente binnengekomen, vertelt woordvoerder Liesbeth Mennink. “Bezwaar maken kan nog tot en met 31 mei. Daarna gaat een onafhankelijke commissie zich er over buigen.”



Volgens Mennink hebben de gebroeders Kallenkoot bij de gemeente gemeld dat ze al snel met de aanpassingen in de ruimte achter het winkelpand aan de Friesestraat willen beginnen. “We kunnen daar niets tegen doen. Het mag, maar de ondernemer neemt daarmee wel een risico. Als de vergunning er uiteindelijk niet zou komen, dan moeten ze alles weer afbreken”, legt Mennink uit.



De gemeente heeft de broers Kallenkoot geadviseerd om nog met de werkzaamheden te wachten en de omwonenden te informeren. Intussen heeft Coevorden ook zelf al omwonenden op de hoogte gebracht.



Initiatiefnemer Harm Kallenkoot wil geen enkele toelichting aan RTV Drenthe geven en verwijst naar zijn woordvoerder Frans Köhler. Die zegt op zijn beurt weer dat hem niets bekend is van de aanstaande verbouw. “En bovendien zou ik dat de broers afraden.”



De ongerustheid bij omwonenden wordt er intussen alleen maar groter op, ondanks de verzekering van Köhler dat de beoogde opslag van maximaal 1500 kilo voor licht consumentenvuurwerk absoluut veilig is.



Bewoonster Ulrike Lammers is allerminst gerustgesteld. Ze is druk bezig om andere bewoners te mobiliseren en overweegt om een bijeenkomst te organiseren. Lammers vindt dat de gemeente tekort is geschoten in de communicatie.