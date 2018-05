Deel dit artikel:











Boer Lucas uit Hollandscheveld in shock na dood schapen "DNA moet uitwijzen of het een wolf was" (Foto: RTV Drenthe / Robert Jansema)

HOLLANDSCHEVELD - Hobbyboer Lucas Hummel uit Hollandscheveld schrok vanmorgen flink, toen hij een aantal schapen dood op zijn landgoed zag liggen.

Geschreven door Robert Jansema

Vannacht om 03:00 uur werd de zoon van Hummel wakker. De belletjes om de halzen van de schapen begonnen te rinkelen. "Mijn zoon is nog uit bed gegaan, maar zag verder niets aparts", vertelt Lucas.



Schrikken

Iedere ochtend om 06:00 uur wandelt Hummel over zijn landgoed aan de rand van Hollandscheveld. "Ik deed het hek vanmorgen open en ik zag een paar schapen wat vreemd liggen. Toen ik dichterbij kwam, zag ik dat ze gebeten waren", vertelt Lucas.



Vervolgens is de grondbezitter verder gaan zoeken en vond hij in totaal drie dode en vier gewonde dieren. De meeste waren lammeren. "Ik moet nog in de bosjes zoeken naar andere schapen. Het zou zo maar kunnen zijn dat daar nog meer dode dieren liggen.''



Ook gloort er volgens Hummel weinig hoop voor de gewonde dieren. "Vooral met dit warme weer kan het snel einde oefening zijn voor de dieren. Ik hoop dat ze het overleven, maar ik ben er bang voor", vertelt de geëmotioneerde hobbyist.



Wolf?

"Ik vermoed wel dat het een wolf is, maar dat weet ik niet zeker. We hebben vannacht geen wolf gezien. De schapen zijn allemaal aangevallen bij de keel of het achterwerk, dus de kans is groot dat het wel een wolf was. Nu moet DNA uitwijzen of het ook werkelijk een wolf is geweest", sluit Lucas Hummel af.