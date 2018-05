Deel dit artikel:











Tentoonstelling The American Dream trekt 185.000 bezoekers In het Drents Museum en Kunsthalle Emden werd The American Dream geëxposeerd (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - The American Dream - American Realism 1945-2017, de internationale dubbeltentoonstelling van het Drents Museum en Kunsthalle Emden, is met een bezoekersaantal van 185.000 succesvol verlopen. Zondag was de laatste dag.

Het Drents Museum verwelkomde 130.000 bezoekers. Daarmee is het de best bezochte kunsttentoonstelling die het Drents Museum heeft gehad. Ruim 55.000 bezoekers hebben de tentoonstelling in de Kunsthalle Emden bezocht.



Primeur voor Europa

De gezamenlijke tentoonstelling, die vanaf 19 november 2017 aan beide zijden van de Duits-Nederlandse grens te zien was, omvatte circa 200 realistische werken van 69 verschillende kunstenaars, onder wie Andy Warhol, Alice Neel, Andrew Wyeth, Edward Hopper en Chuck Close.



Het Drents Museum toonde Amerikaanse realistische kunst uit de periode 1945-1965, Kunsthalle Emden uit de periode 1965-2017. Het was de eerste keer in Europa dat op internationaal gebied twee musea op deze manier samenwerkten om een tentoonstelling te maken. Daarnaast is niet eerder zo’n uitgebreid overzicht van naoorlogse Amerikaanse figuratieve kunst in Europa te zien geweest.



Stijging buitenlands bezoek

Beide musea hebben tijdens de tentoonstellingsperiode een stijging van het buitenlands bezoek gezien. Circa 4 procent van het totaal aantal bezoekers (130.000 bezoekers) kwam van buiten Nederland, waarvan 3 procent afkomstig was uit Duitsland (circa 3.900 Duitse gasten). Dat is bijna acht keer zoveel als het museum normaal gesproken ontvangt in een heel jaar. Kunsthalle Emden kreeg maar liefst 36 procent aan buitenlands bezoek, waarvan ruim 15.000 Nederlanders (circa 35 procent). Dat is vier keer zoveel zoveel als het museum in Emden jaarlijks aan Nederlandse gasten ontvangt.