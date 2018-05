Deel dit artikel:











Aanleg glasvezel in Borger-Odoorn flinke stap dichterbij Waarschijnlijk start de aanleg van een glasvezelnetwerk nog dit jaar in Borger-Odoorn (foto: Pixabay)

EXLOO - De aanleg van een glasvezelnetwerk in Borger-Odoorn kan waarschijnlijk nog dit jaar beginnen. Dat verwacht het gemeentebestuur, nu de gemeenteraad en de Rabobank samen drie ton subsidie hebben toegekend aan de stichting Breedband Borger-Odoorn.

Geschreven door Steven Stegen

Wethouder Freek Buijtelaar (Gemeentebelangen) spreekt van een belangrijke stap. Borger-Odoorn wil twee ton in het project steken, de rest komt van de Rabobank. “Dat betekent dat de stichting nu verder kan en bij de provincie kan aankloppen voor een lening.”



Of het netwerk ook echt wordt aangelegd ligt nu vooral aan de inwoners zelf. “Het gaat door als tenminste 65 procent van de inwoners met een witte aansluiting bereid is een abonnement te nemen”, legt Robin Ketelaars van de stichting Breedband Borger-Odoorn uit. De gemeente telt volgens hem zo’n 1250 van dat soort adressen, waar de snelheid van het internet onder de grens van 30 Mbit ligt.



Campagne

Na de zomer begint de stichting een campagne om abonnees te werven, waarbij ook een aantal ambassadeurs wordt ingezet. De stichting werkt op een aantal terreinen samen met de collega in Midden-Drenthe. Als alles meezit dan kan volgens Ketelaars eind december de aanleg beginnen.