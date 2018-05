Slecht weer op komst: verschillende avondvierdaagsen vanavond afgelast

ASSEN - De organisaties van verschillende avondvierdaagsen in Drenthe hebben besloten om de wandeltocht van vanavond niet door te laten gaan vanwege het voorspelde slechte weer.

"We willen geen risico nemen, daarom hebben we besloten om deze avond af te lasten", zegt Marc Mobach van de organisatie in Assen. Er wordt geen vervangende avond geregeld.Ook de organisatie in Smilde vindt het onverstandig om de avondvierdaagse door te laten gaan. Alien Steenhuis weet nog niet of de wandeltocht morgenavond doorgaat. "Ook dan is er een kans dat het weer erg slecht wordt. Mocht het morgenavond niet doorgaan, dan stellen we de hele avondvierdaagse uit. Want een tweedaagse kan niet, dat is sneu voor de kinderen."De Avond4Daagse Emmen laat op facebook weten dat de tocht vanavond wordt gecanceld. "Gezien de dreiging van onweer de komende uren en de onvoorspelbaarheid waar het grootste gevaar exact zal zijn, besluiten wij als organisatie om vanavond niet te lopen."Organisator Coen Hofstee laat weten dat de vierdaagse in Eelde-Paterswolde ook niet doorgaat. "We zien de onweerswolken opbouwen. Het is niet precies duidelijk waar het slecht weer wordt, maar we willen niet het risico lopen." Waarschijnlijk wordt de avond niet ingehaald. Dat maakt volgens Hofstee niets uit voor de medailles. "Die krijgt iedereen gewoon uitgereikt."Vooralsnog lijkt het erop dat de andere vierdaagsen vanavond in onze provincie gewoon doorgaan.Voor het einde van de middag en het begin van de avond is slecht weer aangekondigd . Volgens weerman Roland van der Zwaag zijn er zijn flinke buien met onweer op komst. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor onze provincie.In negen plaatsen staan deze week vierdaagsen gepland. Het gaat om Assen, Beilen, Dwingeloo, Emmen, Gieten, Paterswolde, Roden, Smilde en Zuidwolde. De organisaties zijn vaak in gesprek met gemeenten en volgen de weerberichten op de voet.Houd onze website en app in de gaten voor het laatste nieuws.