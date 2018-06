Deel dit artikel:











Dit weekend in de Drentse natuur: 2 en 3 juni Dit weekend zijn er wandelexcursies op het Dwingelderveld en de Hondsrug (foto: RTV Drenthe/Kim Stellingwerf)

Hopelijk zit het weer het weekend een beetje mee, want er is weer van alles te doen in de Drentse natuur. Deze week zetten we drie mooie wandelingen op een rij.





Reeënwandeling

Tijdens de schemering komen reeën en andere dieren tevoorschijn, op zoek naar voedsel. Een gids van Natuurmonumenten neemt je zaterdagavond mee op zoek naar de ree. De excursie begint om 20.30 bij het bezoekerscentrum Dwingelderveld.



Dwingelderveld

Zin in een actieve zondagmiddag? Wandel dan samen met de gids van Natuurmonumenten over het Dwingelderveld. Onderweg leer je meer over de planten en dieren in dit gebied. De wandeling start om 14.00 uur bij het bezoekerscentrum Dwingelderveld. Lees



De Hondsrug

