Leerling Eduwiek Hoogeveen na reanimatie op schoolreis stabiel De 15-jarige jongen raakte in Lauwersoog onwel en moest worden gereanimeerd (foto: Persbureau Meter)

HOOGEVEEN - De 15-jarige jongen die gisteren tijdens een schoolreis gereanimeerd werd in Lauwersoog, is stabiel. Het gaat om een leerling van de locatie Eduwiek van het Roelof van Echten College in Hoogeveen. Verder wil de school niks over de toestand van de jongen kwijt.

Geschreven door Karin Mulder

De jongen zit in het derde jaar van het vmbo. Hij werd onwel na een fietstocht van Hoogeveen naar Lauwersoog. Net voordat hij met zo'n veertig medeleerlingen op de boot naar Schiermonnikoog zou stappen, ging het mis.



Slachtofferhulp

Schoolgenootjes waren getuige van de reanimatie en zijn later opgevangen in een restaurant bij de haven van Lauwersoog. Ze zijn gisteravond met de bus naar Hoogeveen gebracht waar ze opgevangen werden door Slachtofferhulp. Ook vanmorgen was Slachtofferhulp op de school aanwezig.



Aanleiding onbekend

“Vooralsnog hebben we geen enkele aanwijzing dat de jongen onwel is geworden door de fietstocht van 100 kilometer”, laat bestuursadviseur communicatie Martin Wering weten.