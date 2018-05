'Ik hoop dat mensen beseffen, dat dit de inwoners pijn doet'

EMMEN - Projectleider Kadir Arslan van jongerenstichting Catch in de Emmer wijk Angelslo denkt aan het oprichten van een meldpunt. Ook wil hij een wijkdebat, waarin inwoners met elkaar in gesprek kunnen gaan.

Dit naar aanleiding van racistische pamfletten die zondag en maandag in de wijken Angelslo en Emmerhout in Emmen zijn aangetroffen."Ik wil een meldpunt oprichten waar mensen zich anoniem kunnen melden als ze met dingen zitten", verklaart Arslan. "En dan niet hier en daar pamfletten ophangen die mensen pijn doen."Zelf vond Arslan gisteren in de wijk vlakbij de basisschool een pamflet en kreeg in totaal een stuk of dertig foto's toegestuurd. "Ik schrok daar best wel van. Angelslo is een wijk met karakter. Een mooie wijk waar het de laatste tijd best wel goed gaat.""Dan schrik ik behoorlijk van kwetsende teksten van dat Turken, Marokkanen en negers terug moeten naar hun eigen land", zegt Arslan."Ik werd gisteren gelijk gebeld door mijn collega's van de gemeente Emmen. Zij willen ook zo snel mogelijk om tafel", legt hij uit. "We gaan kijken naar oplossingen. We moeten kijken of een wijkdebat of meldpunt de beste oplossing is. Misschien komt er ook wel iets anders uit. Er komt in ieder geval een vervolg."Morgen gaat Arslan naar het politiebureau in Emmen om aangifte te doen.