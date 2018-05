Deel dit artikel:











Werkstraf voor Emmenaar voor belagen ex in Gasselternijveen Een Emmenaar is veroordeeld tot een werkstraf van 160 uur vanwege het belagen van zijn ex-vriendin (foto: Pixabay)

GASSELTERNIJVEEN - Een 37-jarige man uit Emmen is voor het ernstig belagen van zijn ex-vriendin in Gasselternijveen veroordeeld tot een werkstraf van 160 uur. Daarnaast kreeg de man een voorwaardelijke celstraf van drie maanden opgelegd. Hij moet zich psychisch laten

behandelen.



De man maakte in de periode van november 2016 tot maart van vorig jaar leven van de ex-vriendin behoorlijk zuur. Hij plaatste seksadvertenties van de vrouw op internet. Hierop kwamen wildvreemde mannen af. Ook hing de Emmenaar flyers op in de woonplaats van de vrouw waarop hij haar aanbood als prostituee.



Kluts kwijt

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden een werkstraf van 220 uur en twee maanden voorwaardelijke celstraf. De dader kwam in beeld op de beelden van de beveiligingscamera die door de vrouw was aangeschaft. De man was naar eigen zeggen de kluts kwijtgeraakt doordat de vrouw de relatie beëindigde. Hij lag nota bene op dat moment in een echtscheiding met zijn ex-vrouw. Hij raakte bovendien zijn baan kwijt.



Alle woede richtte hij op de ex-vriendin. De rechtbank rekent de man zwaar aan dat hij geen rekening heeft gehouden met de gevolgen van deze daden. En die schade was groot. De man moet het slachtoffer daarom een vergoeding van ruim 7.000 euro betalen.