Automobilist botst tegen lantaarnpaal in Assen

ASSEN - Een automobilist is aan het eind van de middag tegen een lantaarnpaal gereden op de Andrej Sacharovweg in Assen.

De bestuurder kreeg geen voorrang en schoot de berm in. Daar raakte hij de lantaarnpaal. Door de klap had de bestuurder last van een been, maar hij hoefde niet naar het ziekenhuis.