Deel dit artikel:











Bondscoach stuurt Vivianne Miedema op vakantie Vivianne Miedema doet de komende twee interlands niet mee (archieffoto Kim Stellingwerf/RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - De Nederlandse voetbalsters kunnen de komende twee wedstrijden in de kwalificatie voor het wereldkampioenschap van 2019 niet beschikken over Vivianne Miedema. De spits, topscorer van Oranje tijdens het gewonnen EK vorig jaar, is niet fit genoeg.

Miedema bleef in april al op de bank in de uitwedstrijd tegen Ierland. Ook toen was de aanvalster van Arsenal niet fit genoeg.



"In januari, maart en april had Vivianne steeds blessures en was ze niet volledig inzetbaar. Zo was de situatie ook bij haar club. We hebben gezamenlijk besloten dat Vivianne nu rust moet nemen en op vakantie moet gaan. In september kan ze er dan weer fit en fris bij zijn'', aldus bondscoach Sarina Wiegman.



Nederland speelt in de WK-kwalificatie op 8 juni de uitwedstrijd tegen Noord-Ierland. Vier dagen later is het thuisduel met Slowakije. Het Abe Lenstra-stadion, dat plaats biedt aan 24.000 mensen, is uitverkocht. Het team van Wiegman sluit de kwalificatiereeks in september af met een uitwedstrijd tegen Noorwegen.



Oranje is op dit moment koploper met dertien punten uit vijf wedstrijden. Ierland heeft tien punten en Noorwegen (dat een duel minder speelde) negen. Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK van 2019 in Frankrijk. De vier beste nummers twee strijden in het najaar in een dubbele play-off om het laatste WK-ticket.