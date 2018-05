Deel dit artikel:











GroenLinks maakt zich zorgen over sluiten afdelingen kindergeneeskunde en verloskunde Treant De afdelingen kindergeneeskunde en verloskunde worden geconcentreerd in Emmen (foto: Treant Zorggroep)

HOOGEVEEN - GroenLinks gaat Kamervragen stellen over de voorgenomen sluiting van de afdelingen acute kindergeneeskunde en verloskunde van Treant in Hoogeveen en Stadskanaal.

De landelijke partij maakt zich samen met de lokale afdelingen in Hoogeveen, Stadskanaal en Emmen zorgen over de leefbaarheid in de regio. Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet zal minister Bruins van medische zorg onder meer vragen of hij over de maatregel met Treant in gesprek wil.