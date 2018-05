Deel dit artikel:











Minder bussen donderdag in Drenthe door staking in Friesland De staking in Friesland heeft ook effect op lijnen die door Drenthe gaan (foto: ANP/Alexander Schippers)

ASSEN - Buschauffeurs van Arriva leggen donderdag het werk neer in Friesland, om zo een betere cao af te dwingen. Vier van de lijnen van de maatschappij rijden daarom niet via Smilde of Norg naar Assen.

Deze buslijnen vertrekken normaal gesproken uit Leeuwarden, Drachten en Heerenveen.