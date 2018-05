Jan Korte: Vertrek Dallinga is compliment voor onze jeugdopleiding

VOETBAL - "Jammer, maar niet te voorkomen". Zo betitelt Jan Korte, manager voetbalzaken van FC Emmen, de overgang van Thijs Dallinga naar FC Groningen. De 17-jarige Groninger, die het afgelopen seizoen een razendsnelle ontwikkeling doormaakte, tekende gisteren een driejarig contract bij de club uit zijn geboortestad.

We hebben het kennelijk wel terecht zien zitten in Thijs. Jan Korte, manager voetbalzaken FC Emmen

Voor clubs als PSV, Ajax en Feyenoord zijn we ineens interessant geworden. Jan Korte, manager voetbalzaken FC Emmen

"Wij hadden ook een driejarig contract voor hem klaarliggen, maar al snel bleek dat het voor Thijs geen financiële afweging was, maar puur een sportieve en misschien ook wel een emotionele", aldus Korte. "Thijs verwacht in Groningen beter tot zijn recht te komen én hij is natuurlijk ook een echte Groninger. Of het een verstandige keuze is moet nog blijken, maar we gunnen hem het allerbeste."Korte vindt niet dat het vertrek van Dallinga Emmen valt te verwijten. "Een jaar geleden speelde hij nog in de B-junioren, dit seizoen begon hij in de A-jeugd en toen hij werd overgeheveld naar de hoofdmacht kreeg hij al snel een zaakwaarnemer en meldde FC Groningen zich. Bovendien moet je ook heel fair zijn. Hij zou natuurlijk niet direct basisspeler zijn bij ons in de eredivisie en dus zijn wedstrijden vooral spelen in de oefenduels bij de beloften.""Ik zie het vertrek van Dallinga naar Groningen toch vooral als een compliment voor onze jeugdopleiding. FC Groningen heeft hem meerdere malen op stage laten komen, maar nam hem niet op in de opleiding. Wij zagen het wel zitten in Thijs en dat hebben we kennelijk goed gezien", vervolgt de technisch manager van de Drentse club die gistermiddag technisch overleg had op De Oude Meerdijk."We hebben nogmaals de huidige spelersgroep tegen het licht gehouden: met wie willen we door en gaan we in gesprek en van welke spelers nemen we afscheid."Na de promotie vorige week lag het werk in Emmen de afgelopen week, op technisch gebied, redelijk stil. Toch heeft Korte zich geen moment verveeld. "We krijgen dagelijks spelers aangeboden en ik kan je melden dat er zeer interessante opties bijzitten."Volgens de geboren Veendammer hoeft Emmen de lijst met gewenste versterkingen na de promotie niet in de prullenmand te gooien. "We hadden voor ogen om de selecite sowieso te versterken om de stap van top vijf naar de top drie te maken en die spelers zijn ook kwalitatief goed genoeg voor het rechterrijtje van de eredivisie. Bovendien zijn het ook spelers die we denken voor twee jaar aan ons te kunnen binden. Dat is ons streven."Ook huren is volgens Korte wel een optie, al moet dat volgens de manager voetbalzaken wel beperkt gebeuren. "Eén of twee spelers huren is prima. Of die opties er zijn? Zeker en dat moet je vooral denken aan PSV, Ajax of Feyenoord. Voor die clubs zijn we sinds de promotie interessant geworden, al heb ik gelezen dat Ajax geen spelers verhuurd aan clubs die op kunstgras spelen. Bij huurspelers moet je overigens wel goed naar hun karakter kijken. Je moet dan jongens hebben die zich gemakkelijk kunnen aanpassen en ook gevoel hebben of krijgen met de club. Sam Lammers, de spits van PSV? Bijvoorbeeld, maar ik ga verder niet in op namen."De supporters van de kersverse eredivisionist moeten het voorlopig doen met de twaalf spelers die al onder contract staan (Kjell Scherpen, Gersom Klok, Tim Siekman, Keziah Veendorp, Stef Gronsveld, Nick Bakker, Hilal Ben Moussa, Michael Chacon, Glenn Bijl, Alexander Bannink, Anco Jansen en Cas Peters) en met de namen die in het geruchtencircuit worden genoemd. Dat lijstje telt met Yoëll van Nieff, Kasper Oldenburger, David Browne (allen FC Groningen), Andreias Calcan en Denis Mahmudov (beide FC Dordrecht) inmiddels vijf spelers.