Leerlingen Mackayschool Meppel beklimmen Alpe d'Huez De leerlingen van de Mackayschool in Meppel zijn klaar voor de fietstocht (foto: Ronald Kamerman)

MEPPEL - Een hele klim vandaag voor vijftien leerlingen van de Mackayschool in Meppel. Veertien jongens en een meisje met een verstandelijke beperking fietsen vandaag de Alpe d'Huez op om geld op te halen voor goede doelen.

"We willen voor de leerlingen en voor de buitenwereld laten zien dat de leerlingen veel meer kunnen en we willen mogelijk maken wat onmogelijk lijkt," vertelt Ronald Kamerman, directeur van de Mackayschool.



Een hele uitdaging

Voor de leerlingen is het bedwingen van de berg in de Franse Alpen een grote uitdaging. Zo is de meerderheid nog nooit in Frankrijk geweest en had tot twee dagen terug nog nooit een berg gezien.



Training

Vanaf december is de school met de leerlingen aan het trainen, vertelt Kamerman: "We begonnen met spinning, elke maandagmiddag in de sportschool. Dat hebben we langzaam opgebouwd van een half uur training tot een dik uur."



Maar in het echt is zo'n berg toch iets anders. ''’Een paar uur voordat we op de plek van bestemming waren, zie je al een bergachtig landschap, eigenlijk heuvels. Waar de eerste leerlingen zegt: Is dat de Alpe d'Huez al?'' Vertelt Kamerman.



21 bochten

Gisteren werden de eerste bochten gereden. Kamerman: ‘’Een aantal leerlingen zag het zitten, maar een aantal kwam zich gisteren ook wel tegen. Dit is wel heel hoog’’ De directeur verwacht dat de leerlingen er de hele dag overdoen. ''Gisteren hoorde ik leerlingen zeggen: Ik denk dat ik in elke bocht even stil ga staan. Het zijn 21 bochten, dus 21 keer stilstaan. Dan is het een dag vullend programma."



Goede doel

De leerlingen fietsen niet zomaar de berg op, ze halen geld op voor het goede doel. "Een van de jongens heeft zijn moeder verloren aan kanker dus de Kankerstichting is een goed doel. En we hebben een jongen die tot een paar jaar terug hartproblemen had. Hij heeft gekozen voor de Hartstichting.''