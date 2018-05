Laatste poging in zoektocht Britse militair in Ruinerwold

RUINERWOLD - Nog één keer gaan ze vandaag in Ruinerwold zoeken naar de stoffelijke resten van de Britse sergeant Philip John Greenmon. Defensie denkt zeker te weten waar het lichaam ligt.

Greenmon was bemanningslid van een Britse bommenwerper die daar in de Tweede Wereldoorlog neerstortte.De bommenwerper, een Halifax JD314 van de Royal Air Force, stortte neer op 29 december 1943. Het toestel was geraakt door een Duitse jachtvlieger.Alle zeven bemanningsleden kwamen om het leven. De lichamen van zes vliegers werden vlak na de crash geborgen en werden in het dorp begraven. Het lichaam van het zevende bemanningslid werd pas later gevonden en is indertijd begraven in de krater die het vliegtuig in het terrein had geslagen.Een eerdere zoekactie naar het lichaam van Greenmon , een jaar geleden, leverde niets op. De zoektocht is deze week hervat, omdat er nieuwe gegevens zijn, waardoor zijn stoffelijke resten nu mogelijk toch worden gevonden.