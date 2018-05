CDA-Kamerlid Agnes Mulder wil snel gesprek over problemen kwaliteitseisen regionale ziekenhuizen

ASSEN - De Tweede Kamer wil nog voor de zomer met minister Bruins praten over de problemen die streekziekenhuizen zien aankomen door de nieuwe kwaliteitseisen. De eisen kunnen kleinere ziekenhuizen in de problemen brengen.

Agnes Mulder, CDA-Kamerlid uit Assen, maakt zich zorgen over de nieuwe kwaliteitseisen en stelde gisteren Kamervragen. Zo kunnen kleinere ziekenhuizen volgens Mulder moeilijker aan de eisen voldoen.''Dan gaan de kosten omhoog en dat kan op een gegeven moment niet meer goed gefinancierd worden.''Een nieuwe eis is dat op de intensive care 24 uur per dag een medisch specialist aanwezig moet zijn. Het is voor regionale ziekenhuizen lastig om deskundigen aan te trekken. ''Ja, je moet een aantrekkelijke zorgverlener zijn om goed personeel te krijgen. Maar het hangt ook samen met, en dat gaat de minister bekijken, of er voldoende intensivisten zijn voor ons in Noord-Nederland om uit te putten", aldus Mulder. Zo zouden artsen vaker kiezen voor grotere ziekenhuizen , waar ze kunnen werken in grote groepen en diensten kunnen delen.Volgens Mulder gaat het niet alleen om de kwaliteitseisen. ''Het is breder. Vorige week ging het over sluiting van de verloskunde en kindergeneeskunde en deze week gaat het over de intensive care.'' Een oplossing volgens Mulder die onderzocht kan worden is het breder inzetten van mensen. "Ik vind dat daar ook serieuzer naar gekeken moet worden in plaats van dat een aantal artsen, van misschien wel wat grotere ziekenhuizen, alleen nog maar kijken naar kwaliteit en minder naar de bereikbaarheid van de bevolking.''De nieuwe regels worden vanaf 1 juli gecontroleerd. Wanneer de Tweede Kamer met minister Bruins in debat gaat over de kwaliteitseisen, is nog niet bekend.