Provincie scoort slecht op cultuur; Emmen doet het goed

EMMEN - De provincie Drenthe doet het niet heel goed als je kijkt naar het culturele aanbod. Tenminste: dat concluderen de onderzoekers van de Atlas voor Gemeenten 2018.

Onze provincie eindigde op een tiende plek, voor Noord-Brabant en Flevoland. De Atlas voor Gemeenten richt zich ieder jaar op een ander thema, dit keer is dat cultuur. Buurprovincie Groningen is volgens de nieuwe Atlas de meest culturele provincie van ons land.De onderzoekers hebben naar twintig onderdelen van het culturele aanbod gekeken, die zijn onderverdeeld in de vijf categorieën: podiumkunsten, erfgoed, beeldende kunst, letteren en film.Vooral op het onderdeel erfgoed scoort Drenthe goed. Op beeldende kunst, waar gekeken werd naar onder andere kunsteducatie en kunstgalerieën, en de categorie podiumkunst waar theaters, festivals en podia onder vallen, scoort Drenthe vergeleken met andere provincies laag.De onderzoekers maakten ook een vergelijking tussen de vijftig grootste gemeenten van ons land. Elk jaar stond Emmen in dat soort lijstjes vaak onderaan. Maar ditmaal laat Emmen steden als Lelystad, Zaanstad en Almere achter zich. Emmen staat op de veertigste plek van de in totaal vijftig grootste steden.Amsterdam staat bovenaan de lijst en Spijkenisse staat op de laatste plek. Van de noordelijke steden staat Leeuwarden op de derde plaats en Groningen op de zesde plek.De Atlas voor Gemeenten 2018 wordt vanmiddag gepresenteerd in Leeuwarden. Dan wordt ook de lijst van aantrekkelijkste gemeenten om te wonen bekendgemaakt.