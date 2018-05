Stelling: Ik stoor me aan het geluid van vliegtuigen

ASSEN - Een speciale testvlucht moet vandaag omwonenden van Lelystad Airport de geluidshinder laten ervaren die ontstaat als daar vanaf 2020 vakantievluchten vertrekken.

Een Boeing 737-800 van Transavia trekt over grote delen van ons land, waaronder Drenthe. Want ook in onze provincie kun je geluidshinder ervaren als de uitbreiding van het vliegveld in Lelystad rond is.Volgens actievoerders tegen de voorgenomen uitbreiding is de vlucht 'onzin' . Mensen kunnen hun ervaringen wel doorgeven via een speciale website , maar het zou geen gevolgen meer hebben voor de besluitvorming. Het ministerie komt volgende week maandag met resultaten van de belevingsvlucht. De actiegroepen demonstreren op 23 juni in Zwolle tegen de luchtvaartgroei.Hebben de actievoerders gelijk en stoor jij je aan het geluid van vliegtuigen? Of went het geluid van vliegtuigen, ook als er straks meer overvliegen?