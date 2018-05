Vrijheidsbeeld in Assen gaat neer

ASSEN - Om acht uur vanochtend werd ze van haar sokkel gehaald: het Vrijheidsbeeld op de kop van de Vaart.

Na zeven maanden kwam er zondag een einde aan de tentoonstelling The American Dream en dus ook aan het beeld. Het beeld verdwijnt niet helemaal uit Assen, maar gaat verhuizen naar een garagebedrijf in Assen dat Amerikaanse auto's verkoopt.En komt er een nieuw beeld aan de Kop van de Vaart? Projectleider Miranda Bolhuis van Cultureel Hart Assen: ''Nu eventjes niet. Maar het is nu wel een traditie. Het is een prachtige plek.''Ook conservator van het Drents Museum Annemiek Rens ziet dit wel zitten. “We hebben nog geen concrete plannen, maar er komt vast wel iets bijzonders.”