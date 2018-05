Deel dit artikel:











Het nieuws in een minuut: 30 mei In de nieuwsminuut onder meer de zoektocht naar een Britse militair (foto: RTV Drenthe / Andries Ophof)

In het nieuws in een minuut van woensdag 30 mei gaat het over de zoektocht naar een Britse militair in Ruinerwold.

Ook antwoord op de vraag waarom er vandaag een Boeing 737 laag over Drenthe vliegt. En verder: het Vrijheidsbeeld in Assen, die is niet meer.