Jan Broertjes als VVD-voorzitter Centraal Drenthe zwaar onder vuur

BEILEN - Voorzitter Jan Broertjes van Lokaal Netwerk VVD Centraal Drenthe ligt zwaar onder vuur. De oud-burgemeester van Midden-Drenthe zou zich dictatoriaal hebben gedragen rond de gemeenteraadsverkiezingen bij de VVD Midden-Drenthe. Tientallen leden willen dat hij vertrekt.

Broertjes, die in 2014 moest opstappen als burgemeester na kritiek op zijn rol in een kwestie rond de sociale dienst, zou de afgelopen maanden een kwalijke rol hebben gespeeld rond de kandidaatstelling in Midden-Drenthe. Ook bepaalde hij de voortijdige voordracht van een beoogd wethouder die het uiteindelijk toch niet werd.Vanavond is er een algemene ledenvergadering van de VVD Centraal Drenthe in Pesse. Kritische leden willen daar met een motie van wantrouwen komen tegen Broertjes. Hij zou zich autoritair en dreigend hebben gedragen naar kandidaten.Broertjes had bovendien een dubbelrol: Naast voorzitter van VVD Centraal Drenthe was hij ook voorzitter van de kandidaatstellingscommissie voor de VVD Midden-Drenthe. In die dubbelrol zou hij 'een overheersende en te sturende rol’ hebben gehad, is de kritiek.Zo wordt Broertjes verweten dat hij ‘op eigen houtje’ de kandidaatstelling van Johan Koster als wethouder in februari er doordrukte. Als voorzitter wilde hij per se al voor de verkiezingen in maart met Johan Koster als kandidaat-wethouder op de proppen komen. Koster was maanden ervoor al benaderd door Broertjes.Koster wilde niet op de VVD-lijst, omdat hij alleen 'in' was voor het wethouderschap. Hij zou geschikt zijn, omdat hij bekend is in de regio door zijn jarenlange inzet voor Beleef Beilen, dat allerlei activiteiten organiseert. Maar toen andere kandidaten kritiek hadden, omdat er vooraf geen overleg en inspraak was geweest, dreigde Broertjes ‘dat het gevolgen zou hebben bij de kandidaatstelling over vier jaar’, melden bronnen.Na de verkiezingen werd Johan Koster als beoogd wethouder weer teruggetrokken en was lijsttrekker Anique Snijders ineens de kandidaat-wethouder. Over het waarom hulde iedereen zich vervolgens in stilzwijgen. Koster zelf noemde de wisseling "jammer, maar dit is het beste voor Midden-Drenthe", zei hij toen. Snijders is vorige week als VVD-wethouder geïnstalleerd.Veel VVD-leden uit de regio vinden dat Jan Broertjes als voorzitter een zeer bedenkelijke rol heeft gespeeld in de gang van zaken en daarmee de VVD schade heeft berokkend. Ze willen dat hij vertrekt. Een gesprek met mediators zou Broertjes hebben afgeslagen.Broertjes zelf kan zich niet in de kritiek vinden, zo zegt hij: "We gaan vanavond rustig de ledenvergadering afwachten." Of dat ook vol vertrouwen is, daarop zegt hij: "Het is altijd een plezier om naar de VVD-ledenvergadering te mogen gaan." Of hij mediation heeft geweigerd, daarop geeft hij 'geen commentaar'.Lokaal Netwerk VVD Centraal Drenthe is vorig jaar september ontstaan na een fusie tussen de afdelingen Hoogeveen, De Wolden en Midden-Drenthe. Broertjes is sindsdien voorzitter.