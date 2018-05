Deel dit artikel:











Auto en busje botsen op A28 bij De Wijk De weg was korte tijd afgesloten (foto: Persbureau Meter)

DE WIJK - Op de A28 tussen De Wijk en Staphorst is een ongeluk gebeurd. Hierbij is iemand gewond geraakt. Een auto en een busje zijn in botsing gekomen.

De weg was korte tijd dicht. Automobilisten moeten rekening houden met een iets langere reistijd.