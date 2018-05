Deel dit artikel:











Drent doet aan bigamie: 3 maanden voorwaardelijk cel De man stapte in Nieuw-Zeeland in het huwelijksbootje, terwijl hij nog getrouwd was (foto: Archief RTV Drenthe)

ASSEN/NIEUW-ZEELAND - “Hij heeft steeds volgehouden verder te willen. Ook toen hij achteraf gezien al getrouwd was”, verklaarde het slachtoffer woensdag in de Asser rechtbank.

Haar 51-jarige – inmiddels – ex-man stapte in Nieuw-Zeeland in het huwelijksbootje, terwijl hij nog met haar getrouwd was. Het levert de geboren Beilenaar een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden op.



De vrouw kwam achter het bedrog toen ze begin 2015 de post opende van haar man, die in het buitenland werkte. Daaruit bleek dat er ook een vrouw op zijn adres in Duitsland woonde. De man had haar ontmoet tijdens zijn werk in Nieuw-Zeeland. Daar waren ze een paar maanden eerder in het huwelijksbootje gestapt.



Niet strafbaar

Toen de man daarna naar Duitsland vertrok, verhuisde zijn nieuwe echtgenoot met hem mee. Bij de politie verklaarde de man dat zijn eerste huwelijk als afgelopen voelde. Hierdoor dacht hij dat het niet strafbaar was om te trouwen met zijn nieuwe vriendin.



Inmiddels woont hij weer in Nieuw-Zeeland, samen met zijn echtgenote. De Beilenaar was niet aanwezig bij de rechtszaak. Volgens zijn advocaat ging de man ervan uit dat de scheiding na een eerder bezoek aan de advocaat een feit was. “Hij dacht gescheiden te zijn en vrij te zijn om te trouwen. Hij heeft zich onvoldoende gerealiseerd dat daar meer voor nodig is.”



Het stel scheidde in 2016 alsnog. De man moet de vrouw een schadevergoeding betalen van 500 euro.



Bigamie

Bigamie (het tegelijk met twee partners getrouwd zijn) komt niet veel voor in Nederland en is bij wet verboden. Zowel de officier van justitie, als de rechter gaven aan niet eerder een dergelijke zaak te hebben meegemaakt. Beiden spraken over een ernstig en strafbaar feit. “Iedereen moet bij het aangaan van een huwelijk ervanuit kunnen gaan dat die correct is”, lichtte de officier toe.