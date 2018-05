Deel dit artikel:











180 uur werkstraf voor hennepkwekerij Eexterveen Een moet een werkstraf uitvoeren voor een hennepkwekerij in zijn voormalige woning in Eexterveen (foto: Pixabay)

EEXTERVEEN - Een 58-jarige Groninger moet een werkstraf van 180 uur uitvoeren voor het kweken van hennep in zijn voormalige woning in Eexterveen. Na een tip werden daar in februari 2016 bijna 500 hennepplanten gevonden. Gaat de man binnen twee jaar weer in de fout, dan moet hij ook drie maanden de gevangenis in.

Begin 2016 deed de politie na een melding een huiszoeking in de voormalige woning van de man. In de woonboerderij werd op de eerste verdieping een kwekerij in opbouw gevonden en onder de grond twee ruimtes, volledig ingericht als hennepkwekerij.



Wietolie

De bijna 500 hennepplanten die werden aangetroffen, waren afgeknipt. Daarnaast werd er veel hennepafval gevonden. De Groninger verklaarde in de rechtbank alleen iedere maand hennepknipsel te krijgen. Hier maakte hij wietolie van, vooral voor eigen gebruik. Bij het kweken van hennep was hij naar eigen zeggen niet betrokken. “Zij knipten en ik kreeg de rest van de planten. Zij konden het niet weggooien, want dan zag de politie of de gemeente het. Ik heb nooit in mijn leven zelf een plant onder de lamp gehad in mijn huis.”



De man is twee keer eerder veroordeeld voor hennepteelt. Daarnaast was hij eigenaar van een zogenoemde growshop. “Meneer was bekend met de hennepwereld en kent het klappen van de zweep. Daarnaast komt hij nu voor het eerst met het verhaal van de wietolie. Van dit materiaal kan dat niet eens gemaakt worden. Zijn verklaring dat hij alleen afval heeft bewaard vind ik dan ook volstrekt ongeloofwaardig”, vond de officier van justitie.



40.000 euro

Ook de rechter geloofde het ‘alternatieve scenario’ van de man niet. Ze legde de man een flinke werkstraf op en een voorwaardelijke gevangenisstraf. Daarnaast moet de man een bedrag van ruim 40.000 euro terugbetalen. In de rechtbank liet de man duidelijk merken het daar niet mee eens te zijn. “Dat slaat echt nergens op. Ik weet niet waar dat bedrag vandaan komt. Er is geen plant gevonden. Alleen afval en knipsel. Hoe kan iemand mij hiervan beschuldigen?” De man kan in hoger beroep gaan. Daar heeft hij twee weken de tijd voor.