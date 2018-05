Groep met metaaldetectoren vond eerder een schedel op plek bommenwerper Ruinerwold

RUINERWOLD - Er is al eerder gezocht op de plek waar Defensie nu een poging doet om de stoffelijke resten te vinden van een Britse soldaat.

In 2007 heeft een groep met metaaldetectoren gezocht naar resten van de Halifax bommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog in het land aan de Hardenweg in Ruinerwold. Op die plek moeten de stoffelijke resten liggen van seargeant Phillip John Greenmon, een 21-jarig bemanningslid van de Engelse bommenwerper.De bommenwerper probeerde op 29 december 1943 een noodlanding te maken bij Ruinerwold. Uiteindelijk ontplofte het vliegtuig. In het staartstuk zat Greenmon. Hij is door oud inwoner van Ruinerwold, Jan Postma, begraven in een bomkrater.Hardy Kuiper was één van de groep die gewapend met een metaaldetector is gaan zoeken. "De plek van de krater was goed te vinden. We hebben gegraven tot zo diep het kon. We hebben heel veel delen van het vliegtuig gevonden. En een stuk van een schedel." De schedel heeft de groep weer teruggegooid in het gat.Maar de groep heeft van alles meegenomen. Een overlevingskaart bijvoorbeeld. Dat is een kaart die soldaten op het lichaam bij zich droegen. Mochten ze verdwalen, dan zouden ze via de kaart de weg weer terug kunnen vinden.En die kaart heeft de stiefzoon van Phillip John Greenmon vandaag teruggekregen van Kuipers. Net als een parachutehaak. "Dan hebben de nabestaanden nog iets tastbaars."Voor Defensie is het er door de graafactie in 2007 niet makkelijker op geworden om wat te vinden. Tot op heden is er niets gevonden. Op dit moment wordt een laatste stuk van de bomkrater onderzocht. Als er niets gevonden wordt, dan stopt de zoekactie en is de kans klein dat de Britse soldaat ooit een plek krijgt naast zijn collega bemanningsleden op de begraafplaats van Ruinerwold.Een eerdere zoektocht vorig jaar naar de vermiste Britse militair leverde geen stoffelijke resten op.