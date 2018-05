Deel dit artikel:











Drenthe kan Chinese toeristen verwachten Een Chinese delegatie touroperators bezoekt Drenthe (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Deze week heeft onze provincie een groep Chinese touroperators op bezoek. Als het aan de gasten zelf ligt komen zij in de toekomst zeker terug.

Geschreven door Robert Jansema

Met het bezoek wil Drenthe de toeristische mogelijkheden bij deze touroperators onder de aandacht brengen, in de hoop dat ze de provincie gaan aanbieden aan hun klanten.



Chinezen komen terug

"Veel Chinezen denken bij Nederland aan Amsterdam. Wij vinden het hier prachtig in Drenthe. We willen ze in de toekomst graag kennis laten maken met de ruimte, het water en de bossen hier", vertelt een van de uitgenodigde gasten.



De afgelopen dagen heeft de delegatie bezoekjes gebracht aan onder andere Coevorden, het Klompenmuseum, Kamp Westerbork en De Huttenheugte.



Camping

Vandaag mochten de genodigden kennis maken met het fenomeen 'camping'. Hier kregen zij Nederlandse en Drentse lekkernijen aangeboden zoals tompoezen en droge worst. Ook brachten ze een bezoek aan de molen in Wachtum en het kerkje in Zweeloo.



Kosten

De provincie draait voor de kosten op. Gedeputeerde Henk Brink liet eerder weten: "Wat ons betreft is het een soort acquisitie. We doen het samen met Marketing Drenthe. Wij nodigen de Chinezen hier uit. Een ding weet je zeker: als je niets doet, komen ze ook niet."