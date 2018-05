'Bedrijf achter schoonmakers Van der Valk pakt klachten personeel serieus aan'

ASSEN - Volgens CNV Vakmensen is schoonmaakbedrijf Jaquet & De Groot serieus aan de slag gegaan met de klachten die het kreeg van haar werknemers. Het bedrijf is onder meer ingehuurd door drie Drentse hotels van Van der Valk.

Werknemers deden eind vorig jaar hun beklag over Jaquet & De Groot vanwege gerommel met urenbriefjes, een sfeer van intimidatie, jaloezie en boosheid en de schoonmakers zouden respectloos worden behandeld. Een verrassingsbezoek van CNV Vakmensen bevestigde deze geluiden.Deze punten worden nu aangepakt door het schoonmaakbedrijf, zegt Erik Maas, onderhandelaar van CNV Vakmensen. “Op alle gesignaleerde knelpunten wordt actie ondernomen. Het schoonmaakbedrijf is hard bezig om ook echt verbeteringen door te voeren.”CNV Vakmensen richtte naar aanleiding van de slechte arbeidsomstandigheden destijds een meldpunt op haar werknemers. Hierop volgden nog eens 28 klachten. Een actie waar het schoonmaakbedrijf niet over te spreken was. "Maar het heeft wel wat in gang gezet. We hebben stevige gesprekken met elkaar gevoerd en uiteindelijk concrete afspraken gemaakt. Nu we een aantal maanden verder zijn, kunnen we de balans opmaken. En die is positief. Er zijn al de nodige acties ondernomen en er zijn goede afspraken voor de toekomst", aldus Maas.In alle hotels van Van der Valk waar Jaquet en De Groot actief is, is inmiddels een werkdruk-onderzoek gehouden. Verder is de tijdregistratie aangepast, is er een vertrouwenspersoon aangesteld en krijgen alle schoonmakers de (in de branche verplichte) schoonmaak-opleiding. Verder werkt het schoonmaakbedrijf nu met een nieuwe arbodienst, waardoor zieke schoonmakers niet meer zo ver hoeven te reizen voor een bezoek. Ook komt er op termijn een ondernemingsraad.