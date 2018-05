Testvlucht met laagvliegende Boeing uitgesteld

LELYSTAD - De speciale testvlucht, die bewoners in het gebied van de aanvliegroutes van Lelystad Airport de geluidhinder van de vliegtuigen moet laten ervaren, is vanmiddag vertraagd. Er zou sprake zijn van een technisch mankement.

In eerste instantie zou de testvlucht rond 15.30 uur beginnen vanaf Schiphol, maar volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt dat naar verwachting een uur later.Er vertrekken vanaf 2020 veel meer vakantievluchten van Lelystad Airport. Dat betekent dat er ook meer vliegtuigen via de aanvliegroutes gaan vliegen. Die ligt deels in het zuidwesten van Drenthe. Doel van de testvlucht is de omwonenden te laten ervaren wat voor herrie de vliegprocedures rond Lelystad opleveren.De vlucht is georganiseerd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De bewoners kunnen zo beleven welk geluid er onder de vliegroutes van en naar Lelystad Airport wordt geproduceerd. Eerder gaf het ministerie al aan dat het niet helemaal vergelijkbaar is, omdat er geen passagiers en bagage aan boord zijn.Bij deze zogeheten belevingsvlucht worden alle naderings- en vertrekroutes rond Lelystad Airport één keer gevlogen.De samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen vinden de vlucht onzin