Deel dit artikel:











Bilate en Mamedov vertrekken bij FC Emmen; club in gesprek met Veldmate, Telgenkamp en Van der Vlag Mario Bilate (foto: Gerrit Rijkens) Norair Mamedov (foto: Gerrit Rijkens) Dennis Telgenkamp (foto: Roel Bos/sportfoto.org) Jeroen Veldmate (foto: Gerrit Rijkens) Peter van der Vlag (foto: Roel Bos/sportfoto.org)

VOETBAL - Mario Bilate en Norair Aslanyan-Mamedov moeten op zoek naar een nieuwe club. Beide aanvallers hebben van de clubleiding van FC Emmen te horen gekregen dat ze geen nieuwe aanbieding krijgen van de kersverse eredivisionist.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Bilate kwam een jaar geleden over van FC Den Bosch en tekende een contract voor een jaar, plus een eenzijdige optie (vanuit de club) voor nog een seizoen. Maar het werd niet het jaar van de geboren Rus. Na een prima voorbereiding raakte de spits al vroeg in het seizoen geblesseerd. Pas na de winterstop sloot hij weer volledig aan bij de groep, maar kreeg hij ook te maken met terugslag. Uiteindelijk kwam Bilate in 16 competitieduels in actie en viel hij vier keer in in de nacompetitie. Hij scoorde twee keer.



Aslanyan (beter bekend als Mamedov) werd in januari aan de selectie van FC Emmen toegevoegd. De spits moest het gat dat Michiel Hemmen, die in de winterstop vertrok, achterliet opvullen. Mamedov kwam zes keer in actie in het afgelopen half jaar en hij scoorde één keer.



In tegenstelling tot berichten in landelijke media: Geen impasse, maar binnenkort een gesprek met Dennis Telgenkamp

Met doelman Dennis Telgenkamp gaat de Drentse club binnenkort om tafel over een nieuw contract. De laatste gesprekken die met de 31-jarige doelman uit Wierden werden gevoerd waren voor de play-offs. Toen liet Telgenkamp, die sinds de zomer van 2015 bij FC Emmen onder contract staat, te willen wachten om te kijken of hij zijn ambitie (keepen in het buitenland of in de eredivisie) waar kon maken. Nu Emmen is gepromoveerd, zo laat Telgenkamp weten, wil hij dolgraag in Drente blijven. In tegenstelling tot de berichtgeving in de landelijke media is er dus geen impasse, maar volgt er dus een gesprek over een nieuw contract.



Club wil door met Jeroen Veldmate

Ook met Jeroen Veldmate wil Emmen graag door. Dat was voor de play-offs al bekend, maar de aanbieding die er toen lag vond Veldmate niet toereikend. De 29-jarige centrale verdediger is inmiddels weer in gesprek met de Drentse club en verwacht wordt dat er voor het weekend duidelijkheid is.



40-jarige Peter van der Vlag dichtbij akkoord

En voor het weekend wordt er ook nieuws verwacht rondom Peter van der Vlag. De 40-jarige doelman wil graag nog een jaar door, voelt zich fit en heeft naar eigen zeggen nog heel veel plezier in het spelletje. Een nieuw contract lijkt een formaliteit.



Youri Loen en Josimar Lima in wachtkamer

Hoe de toekomst van Youri Loen en Josimar Lima eruit ziet is nog niets bekend. Beide spelers lijken in de wachtkamer te zitten. FC Emmen neemt niet definitief afscheid van de twee, maar heeft ook nog geen gesprek gepland staan met de middenvelder en verdediger. Loen had overigens zelf aangegeven eerst graag te willen wachten op een buitenlandse club. Lima leek op weg naar de uitgang, maar de promotie naar de eredivisie heeft die status doen veranderen.



Geruchten

Op namen wil de clubleiding, in dit stadium, nog niet ingaan. En dus moeten de supporters het verder doen met geruchten. Zo wordt de naam van Yoell van Nieff steeds meer genoemd, al denkt de spelers die transfervrij bij FC Groningen mag vertrekken ook na over een buitenlands avontuur. Andere namen die regelmatig vallen in het geruchtencircuit zijn Kasper Oldenburger en David Browne (beide FC Groningen) en Andreias Calcan en Denis Mahmudov (beide FC Dordrecht). Ook is Sam Lammers van PSV een interessante optie om te huren, al heeft de spits van Jong Oranje meer opties. Zo werd zijn naam ook al in verband gebracht met VVV en SC Heerenveen.