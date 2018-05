Deel dit artikel:











Openluchttheater Zwanenmeerbos Gieten uitgesteld Het openluchttheater Zwanenmeerbos komt later (foto: Google streetview)

GIETEN - De bouw van een nieuw openluchttheater in het Zwanenmeerbos in Gieten is uitgesteld.





Na de zomer

In de jaren zestig had Gieten ook een openluchttheater. Het nieuwe theater, zonder overkapping, komt vlak naast het zwembad. Dorpsbelangen Gieten kwam met het initiatief voor het theater en werd beloond met een subsidie van 6.500 euro van de gemeente Aa en Hunze. Het plan was om op 21 juni open te gaan. Er waren al meerdere verenigingen die zich hadden gemeld om te spelen."Wij zijn allemaal aan het werk en doen dit er dus bij. Om het allemaal binnen twee maanden te regelen was gewoon niet te doen. We tillen het plan daarom over de zomervakantie heen. We willen het graag goed aanpakken. Ik ga dit weekend de vergunning aanvragen", zegt secretaris Greet Oosterhuis van Dorpsbelangen Gieten.In de jaren zestig had Gieten ook een openluchttheater. Het nieuwe theater, zonder overkapping, komt vlak naast het zwembad.