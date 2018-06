Deel dit artikel:











Hoe deed Tynaarlo het als culturele gemeente? Klapstuk van het culturele jaar was het Meisje van Yde (Foto: Margriet Benak / RTV Drenthe)

VRIES - Nog een dagje en dan zit het culturele jaar van de gemeente Tynaarlo erop. Wat heeft het nu opgeleverd?

Geschreven door Marjolein Knol

Historie met een knipoog. Dat was het thema van Tynaarlo die vanaf mei 2017 de titel Culturele Gemeente van Drenthe droeg. Morgen draagt de gemeente het stokje over aan de gemeente Midden-Drenthe. Zij is de negende gemeente die subsidie krijgt van de provincie om extra aandacht te geven aan cultuur.



Van experiment naar Festival der Aa

Zestien jaar geleden begon deze traditie. De gemeente Borger-Odoorn mocht experimenteren met het door de provincie bedachte concept van Culturele Gemeente van Drenthe. "Met als doel blijvende vormen van samenwerking tot stand te brengen en een breed publiek te betrekken bij cultuur", aldus gedeputeerde Cees Bijl.



Het experiment bleek succesvol. De jaren daarna volgden de gemeente Assen (2005), Hoogeveen (2007/2008), Westerveld (2009), Aa en Hunze (2011), Meppel (2013/2014), Emmen (2015/2016) en Tynaarlo (2017/2018). Onder andere de Bluesopera en het Festival der Aa zijn uit zo'n culturele gemeente ontstaan.



Wat deed de gemeente Tynaarlo?

Met een budget van 180.000 euro ging de gemeente Tynaarlo aan de slag. De helft van het geld komt van de provincie en de andere helft is afkomstig uit eigen kas. Om in aanmerking te komen voor de provinciale subsidie moet de gemeente zelf verplicht 90.000 euro bijleggen. In tegenstelling tot veel andere gemeenten bleef het voor Tynaarlo bij deze 90.000 euro.



Van dat geld organiseerde de gemeente meer dan dertig evenementen in het kader van het culturele jaar. De helft van die evenementen kwamen speciaal voor het culturele jaar tot stand. Grote pijlers waren de optocht van Berend Botje in Zuidlaren, de muziekvoorstelling Kinderen van Vrees in Vries en de theatervoorstelling Meisje van Yde in Yde.



Was het culturele jaar in Tynaarlo succesvol?

Ruim 21.000 bezoekers kwamen op de evenementen af van het culturele jaar. Daarmee is de doelstelling van 9.000 bezoekers ruimschoots gehaald. De grootste klapper is het Meisje van Yde, die met tien uitverkochte voorstellingen in totaal 4.000 bezoekers trekt.



Dit geldt niet voor alle evenementen. Zo trok de optocht van Berend Botje in Zuidlaren minder publiek dan verwacht. Aad Blok, secretaris van de ondernemersvereniging in Zuidlaren, zegt: "Men vond het wel leuk, het was goed weer en gezellig met de kinderen. Maar wat nu precies de bedoeling was van de optocht? Ik denk dat heel veel mensen dat niet wisten. Ze waren er om te winkelen en kwamen dit toevallig tegen." Volgens hem heeft de gemeente geen contact gezocht met de ondernemersvereniging om samen op te trekken.



Keren de evenementen weer terug?

De grote pijlers van het culturele jaar krijgen hoogstwaarschijnlijk geen vervolg. "Wij zouden heel graag weer een voorstelling spelen samen met de Want2Swing BigBand, maar dat is gewoon te duur", zegt regisseur Leny Hamminga van theatergroep EPOI. De amateur theatergroep werd gekoppeld aan de professionele big band voor de voorstelling Kinderen van Vrees. Hamminga: "Wat dat betreft is het jammer dat er vooral eenmalige producties zijn opgezet."



Drie evenementen krijgen mogelijk een vervolg. Het gaat om de kindervoorstelling Draaf met mij, het Bonifatiusfestival in Vries en de High Tea in Bunne. Stuk voor stuk kleine evenementen, vooral georganiseerd door vrijwilligers.



Langer profijt van het culturele jaar?

Patty Wageman, directeur van museum De Buitenplaats in Eelde, vindt dat de gemeente meer had kunnen doen met het culturele jaar. "Er is ingezet op eenmalige evenementen, in plaats van gebruik te maken van de culturele instellingen die er al zijn in de gemeente. Een gemiste kans." Het museum kreeg subsidie om zogeheten museumsessies te organiseren. Iets dat het museum de twee jaren ervoor ook deed. Toch zegt de directeur weinig profijt te hebben gehad van het culturele jaar.



De gemeente Midden-Drenthe, opvolger van Tynaarlo, wil het culturele jaar anders aanpakken. Burgemeester Mieke Damsma: "Het is zonde om alle energie te steken in cultuur in Midden-Drenthe als het na één jaar stopt. Uiteindelijk is het doel van de culturele gemeente om te zorgen dat initiatieven ook na die tijd doorgaan."



Gemeente Tynaarlo: een geslaagd cultureel jaar

Wethouder Oetra Göpal van de gemeente Tynaarlo vindt het culturele jaar geslaagd en gelooft dat veel evenementen niet eenjarig hoeven te zijn. Zij is de opvolger van oud-wethouder Mirjam van Dijk, die verantwoordelijk was voor het culturele jaar Tynaarlo.



Göpal: "Ik wil me hard maken om geld beschikbaar te stellen om bepaalde projecten weer terug te laten komen in de gemeente. Het zou jammer zijn als dit eenjarig plaats vond. Wel moeten we goed bedenken of zoiets al gelijk komend jaar moet gebeuren of dat het beter is om daar een paar jaar mee te wachten."