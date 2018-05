WK wielrennen 2020 op losse schroeven: provincie Groningen wil niet investeren

GRONINGEN/ASSEN - De provincie Groningen gaat geen miljoenen uittrekken om het WK wielrennen in 2020 naar Drenthe en Groningen te halen. Daardoor staat het wereldkampioenschap op losse schroeven.

De Partij van de Arbeid stemde samen met de SP, PVV, Groninger Belang, Partij voor de Dieren en Partij voor het Noorden tegen een bedrag van 5,8 miljoen euro voor het WK wielrennen, meldt RTV Noord . Daarmee hebben de tegenstanders een meerderheid in de Provinciale Staten en gaat de financiering van het evenement niet door.Eerder gaf Gedeputeerde Staten in Drenthe aan dat de provincie wel vijf miljoen euro wil steken in het WK. Maar gedeputeerde Henk Jumelet liet destijds weten dat Groningen ook moet investeren, anders wil Drenthe volgens hem ook niet. In totaal is er 16 miljoen euro nodig voor het wielerevenement. 6 juni beslist Drenthe definitief.Maar de Provinciale Staten in Groningen gaan daar dus niet in mee. Daardoor wordt het onzeker of de Stichting Cycling Championships Northern Netherlands (Sccnn) wel voldoende geld kan binnenhalen om het WK wielrennen in 2020 in Groningen en Drenthe te organiseren.Los van de financiering is het nog niet bekend of het WK wielrennen ook daadwerkelijk naar Noord-Nederland zal komen. Er zijn nog enkele andere regio's in de race voor het WK.De provincie Drenthe zegt zich met partners te gaan beraden op wat het besluit zal betekenen.