Jeugd Juridisch Adviesbureau in Emmen officieel geopend

EMMEN - Vanaf vandaag kunnen jongeren die juridisch advies willen, gratis terecht bij het Jeugd Juridisch Advies Bureau in Emmen.

Initiatiefnemers Renda Blok en Wesley Tabak vinden dat jongeren te weinig voor hun rechten op komen en hebben daarom stichting J'JAB in het leven geroepen. De stichting wil de rechtspositie van jongeren in Emmen verbeteren.Blok (voorzitter) en Tabak (penningmeester) vormen samen met secretaris Frank Arling het bestuur van de stichting. Blok en Tabak nemen het juridisch advies voor hun rekening, omdat zij een juridische opleiding hebben gedaan.De stichting is gehuisvest bij jongerenontmoetingsplek Jimmy's in Emmen. Jongeren die gratis juridisch advies willen, over welk onderwerp dan ook, kunnen daar vanaf vandaag terecht.