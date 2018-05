Gedeputeerde Bijl schrikt niet van tiende plek voor Drenthe op cultuurlijst

ASSEN - Gedeputeerde Cees Bijl kan zich niet druk maken over de tiende plek van Drenthe op het gebied van cultureel aanbod bij de Atlas voor Gemeenten 2018. "Hier gebeurt veel op het gebied van musea."

"We hebben bijvoorbeeld het Drents Museum met de expositie The American Dream. Die heeft het niet onaardig gedaan, dacht ik. En Het Pauperparadijs is een Drentse productie die Amsterdam door de zomer moet helpen", zegt Bijl. "Bovendien is het duidelijk dat een groot deel van de subsidie richting de Randstad gaat."De gedeputeerde is van mening dat Drenthe bezig is met een aantal heel mooie dingen. "We doen veel op het gebied van musea. Denk aan het Gevangenismuseum, Herinneringscentrum Kamp Westerbork, het Hunebedmuseum. En wat betreft theaterlocaties durf ik de vergelijking met de rest van Nederland wel aan."Volgens Bijl is het als provincie belangrijk om te kijken wat echt belangrijk is voor de provincie. "Als je het niet mist moet je het ook niet forceren. We zijn sterk niet andere zaken die in de rest van Nederland best bijzonder zijn. Ik noem het internationale poppenfestival in Meppel", meent hij. "En nee, art houses zijn hier niet dik gezaaid. Maar hebben we die nodig? Ik denk het niet."Bij het onderzoek is gekeken naar vijf onderdelen: podiumkunsten, erfgoed, beeldende kunst, letteren, en film. Volgens Roderik Ponds is een provincie vaak sterk in een van deze vijf categorieën. "Drenthe scoort vaak goed op erfgoed. Op dat vlak behoort de provincie bij de eerste drie à vier provincies van Nederland. Maar op andere gebieden is er relatief weinig aanbod."Ponds zegt dat het aanbod van theater en poppodia bijvoorbeeld vrij laag is in vergelijking met de andere provincies. Het kan volgens hem wel zijn dat hier veel van zijn in Drenthe, maar dat hoeft niet per se een positieve invloed te hebben op de ranking. "Het kan zijn dat er bijvoorbeeld theaters zijn die tien maal per jaar iets organiseren, maar dat hoeft geen invloed op de score te hebben."