Teleurgestelde Renate Groenewold vreest voor WK wielrennen na Gronings 'nee'

ASSEN - Behoorlijk teleurgesteld. Dat is Renate Groenewold, de gangmaker achter het WK Wielrennen 2020 in Drenthe en Groningen. Vanmiddag besloot de provincie Groningen om geen miljoenen in het evenement te stoppen.

"Ik heb in mijn carrière als schaatsster een flink aantal teleurstellingen moeten slikken, maar deze komt binnen", treurt Groenewold, vlak nadat Provinciale Staten in Groningen tegen een subsidie van 5,8 miljoen stemde.Het WK Wielrennen zou zo'n 16 miljoen moeten kosten. De politiek in Drenthe gaf vorige week aan vijf miljoen in het evenement te willen stoppen . Ook wethouder Paul de Rook van gemeente Groningen voelde ervoor om één miljoen euro te financieren. Daarnaast zou de provincie Groningen 5,8 miljoen in het WK stoppen, was er geld beschikbaar bij de overheid en werd er gehoopt op het bedrijfsleven.Groenewold had er lange tijd vertrouwen in dat dit zou lukken. "Vier jaar geleden zijn we hier optimistisch ingestapt. Niet vanwege het organiseren van een WK, maar als een kans om het Noorden op de kaart te zetten. Dat was de algemene stemming. Dit was een unieke mogelijkheid om Noord-Nederland positief in het nieuws te zetten. Het moest een volksfeest worden. Daar is nu 'nee' tegen gezegd."Hiermee lijken de kansen voor een WK Wielrennen in het Noorden voorbij, zegt Groenewold. "Dit is nu onmogelijk, of het geld moet uit een andere hoge hoed worden getoverd."De komende tijd gaat Groenewold zich beraden over de toekomst. "Ik heb mijn hoofd boven het maaiveld uitgestoken om er iets moois van te maken. Ik heb mijn ziel en zaligheid erin gegooid."De oud-schaatsster denkt niet dat de provincie Groningen nog een ommezwaai gaat maken. "De stemming is geweest, er is een beslissing genomen. We gaan nog praten met de provincie, maar de stemming wordt niet meer teruggedraaid."De provincie Drenthe zegt zich met partners te gaan beramen op wat het besluit zal betekenen.