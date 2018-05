Defensie verlengt zoektocht naar stoffelijke resten Britse militair bij Ruinerwold

RUINERWOLD - Defensie heeft geen stoffelijke resten gevonden van de vermiste Britse militair Phillip John Greenmon bij Ruinerwold. Morgen wordt er een allerlaatste poging gedaan.

Greenmon was een 21-jarig bemanningslid van een Engelse Halifax bommenwerper, die op 29 december 1943 een noodlanding bij Ruinerwold maakte. Greenmon kwam om het leven door de ontploffing die hierop volgde. Zijn lichaam werd in de krater begraven aan de Hardenweg.De bergings- en identificatiedienst van Defensie heeft de hele dag gezocht. "We hebben de hele krater uitgegraven. Daarbij hebben we vliegtuigmaterialen ontdekt, maar we geven nog niet op. Er is een strook die we niet kunnen uitsluiten op basis van verklaringen van mensen die eerder met een metaaldetector hebben gezocht."In 2007 deed een groep met metaaldetectoren onderzoek op het terrein. Zij vonden destijds onder meer een overlevingskaart, die vandaag is overhandigd aan een van de nabestaanden. Daarnaast zeggen zij een deel van een schedel te hebben gevonden en deze ook weer te hebben teruggegooid.