Organisator WK wielrennen 2020: Dit is een heel zwarte dag voor ons

WIELRENNEN - Organisator Eric Kersten van het WK Wielrennen 2020 denkt dat het WK wielrennen definitief van de baan is. "We hebben twee aanvragen gedaan bij twee verschillende provincies. Als de ene niet mee zou doen, zal de andere ook niet meedoen", zegt hij.

Provinciale Staten in Groningen besloot vandaag geen subsidie in het evenement te willen steken. "Het is een heel zwarte dag voor ons, maar ik denk nog meer voor het Noorden. De afgelopen weken zijn we heel veel in het Noorden geweest. Ik heb eigenlijk alleen maar trotsheid gevoeld, zegt organisator Kersten tegen RTV Noord "We waren op routes waar we werden aangesproken door mensen. Iedereen zei: dat zou toch fantastisch zijn als het hierheen zou komen! Nu is dus besloten dat dat niet gaat gebeuren. Dat is super zonde", aldus Kersten.Op de vraag of de politiek volgens hem niet heeft geluisterd naar de wensen van het volk, zegt Kersten: "Wij zijn een evenementenorganisatie. Ik ben niet van de politiek. We hebben de hele dag op de tribune gezeten en soms met verbazing geluisterd naar de debatten.""Maar dat is politiek, blijkbaar. Ik ga ervan uit dat ook politieke partijen contact hebben met achterban. Wij hebben in ieder geval andere signalen gekregen. Maar natuurlijk is er altijd een reden om nee te zeggen."Of er een nieuwe poging wordt gewaagd om toch het WK naar Drenthe en Groningen te halen, weet Kersten nog niet. "Het was een unieke kans. Normaal gesproken is er een open bieding, waarbij meerdere landen een bid kunnen doen, in afwachting van de keuze van de UCI. We waren zo eerst in de race voor 2023. Destijds kregen we vanuit de politiek juist te horen dat 2023 'te ver weg' zou zijn. De UCI vroeg toen of we het voor 2020 wilden oppakken. Het is super zonde dat de politiek dat niet heeft gedaan."Niet alleen Kersten is teleurgesteld. Ook Renate Groenewold, een van de gezichten van het WK, vreest dat met het 'nee' van Groningen er een eind komt aan het plan voor een WK Wielrennen in Drenthe en Groningen.