Merel Freriks met Oranje naar Minsk: Superleuk om dit mee te maken Merel Freriks hier nog in actie voor Jong Oranje (foto: Tina Kolthof/RTV Drenthe)

HANDBAL - Bondscoach Helle Thomsen heeft Merel Freriks (20) uit Emmen op het laatste moment toegevoegd aan de selectie van Oranje voor twee EK-kwalificatie wedstrijden.

Geschreven door Karin Mulder

"Ik had er niet op gerekend. Superleuk om mee te maken", laat Freriks vanuit Wit-Rusland weten.



Dinsdag al naar Minsk vertrokken

Ook Esther Schop werd op het laatste moment toegevoegd. En samen met Danick Snelder, vaste waarde in Oranje, zijn er nu drie cirkelspeelsters geselecteerd.



Freriks was reserve en zou in eerste instantie alleen zondag en maandag meetrainen. Maar omdat Yvette Broch niet fit is en afviel stapte Freriks dinsdag op het vliegtuig naar Minsk.



WIt-Rusland en Kosovo

Daar speelt Oranje morgenavond om 18.00 uur Nederlandse tijd de wedstrijd tegen Wit-Rusland. Zaterdag volgt in een uitverkocht Topsportcentrum Almere de wedstrijd tegen Kosovo.



Anouk Nieuwenweg

Ook Anouk Nieuwenweg uit Emmen zit bij de selectie. Zowel Freriks als Nieuwenweg spelen in de eerste Bundesliga in Duitsland.