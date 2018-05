Achilles 1894 onbevangen naar Halsteren: 'Hoezo hebben we niets te zoeken in 3e divisie?'

VOETBAL - Om 13.00 uur stapt de selectie van zondaghoofdklasser Achilles 1894 morgen in de bus voor de eerste nacompetitiewedstrijd tegen Halsteren die om 20.00 uur begint. Een rit van bijna 300 kilometer staat de formatie van trainer Paul Weerman te wachten.

Al die mensen die zeggen of we wel wat te zoeken hebben in de 3e divisie. Wat een onzin. Als we promoveren, dan promoveren we. Dan doen we ons best en dan zien we wel. Spannender is het niet hoor. Paul Weerman, trainer Achilles 18984

De oefenmeester is blij dat alle spelers, die beschikbaar zijn, ook vrij hebben kunnen krijgen om mee te gaan. "Ach, het is ook niet anders. Ik maak me er verder ook niet druk om. Uiteindelijk is het voor veel van mijn spelers ook een belevenis, een bekroning op het afgelopen seizoen."Weerman vervolgt: "We hebben om 17.00 uur een sportmaaltijd in de buurt van Halsteren, waarna we de laatste kilometers richting het complex maken. "Zo'n voorbereiding hebben maar weinig spelers meegemaakt, dus die moeten er ook gewoon van genieten."Over de kracht van Halsteren, de nummer 3 uit de hoofklasse B, is Weerman duidelijk. "Ik zou het niet weten. Ik heb wel wat informatie inmiddels, maar dat is niet veel. Ik weet dat het een ervaren team is, met snelheid op de flanken. Het zal een pittige opgave worden, dat is zeker. Maar dat zal Halsteren vast ook van ons vinden."Weerman mist in de eerste van mogelijk vier nacompetitieduels naar de 3e divisie Stef Beute (sinds 1 maart al weg), Matthijs Hensens, David Modderman en Youri Schuur (geblesseerd). "En dan is Luuk Kuipers op vakantie", verzucht de oefenmeester. "Maar het is niet anders, we zullen het met deze spelers moeten doen." Over de ernst van de kwetsuur van Modderman is nog niets bekend. "Hij ondergaat binnenkort een mri-scan aan zijn knie. We hopen dat het meevalt, maar hij liet vandaag weten dat hij niet mee kan in de bus omdat de knie steeds dikker wordt."Vier duels is Achilles 1884 verwijderd van promotie naar de derde divisie. Na het tweeluik tegen Halsteren wacht, bij winst, een dubbele confrontatie tegen de winnaar van Quick'20 - Hollandia. "Natuurlijk kunnen we promoveren. Waarom niet? Kijk ik hoor ook heel veel mensen zich hardop afvragen of we wel iets te zoeken hebben op dat niveau. Wat moet ik daarmee. Het is allemaal niet zo spannend hoor. Wie had verwacht dat we na de promotie van vorig jaar zo hoog zouden eindigen in de hoofdklasse? Niemand toch... Nou en diezelfde spelers blijven volgend seizoen ook. Veel van hen zijn tussen de 18 en 22 jaar. Heel jong dus en er zit voldoende rek in. Daarnaast komen Mehran Ali Pour Asli (MSC), Pelle de Vries (SC Erica) en Rick Wiersma (Be Quick 1887) de selectie versterken."