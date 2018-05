Jan Broertjes opgestapt als voorzitter VVD Centraal Drenthe

BEILEN - Jan Broertjes is vanavond opgestapt als voorzitter van VVD Drenthe Centraal. Hij lag onder vuur vanwege dictatoriaal optreden rond de gemeenteraadsverkiezingen bij de VVD Midden-Drenthe.

Vanavond was er een algemene ledenvergadering, waar een motie van wantrouwen dreigde van een groep kritische leden. Broertjes liet het zover niet komen en liet via een schriftelijke verklaring weten met onmiddellijke ingang af te treden als voorzitter.Jan Broertjes, oud-burgemeester van Midden-Drenthe, was sinds vorig jaar september voorzitter van de nieuwe gefuseerde VVD-regio Drenthe Centraal. Hierin zijn de VVD-afdelingen van Midden-Drenthe, De Wolden en Hoogeveen opgegaan. Broertjes' rol rond de kandidaatstelling bij de verkiezingen werd door tientallen leden 'kwalijk' genoemd. Zij wilden zijn vertrek.Broertjes zou zich als voorzitter van de kandidaatstellingscommissie bij de VVD Midden-Drenthe 'dictatoriaal en dreigend' hebben gedragen. Zo drukte hij 'op eigen houtje' de kandidatuur erdoor van Johan Koster als beoogd wethouder. Toen VVD-kandidaten kritiek hadden op deze kandidaatstelling, dreigde Broertjes 'dat het gevolgen zou hebben bij de kandidaatstelling over vier jaar'.Uiteindelijk werd Koster na de verkiezingen als kandidaat-wethouder toch weer teruggetrokken en is lijsttrekker Anique Snijders wethouder geworden. Over de reden werd gezwegen.Broertjes zei vanmiddag nog zich niet te herkennen in de kritiek en het oordeel van de ledenvergadering af te wachten. Dat heeft hij uiteindelijk niet gedaan, door zelf op te stappen.Wie Broertjes opvolgt als voorzitter bij de VVD Centraal Drenthe is nog onduidelijk.