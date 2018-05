Deel dit artikel:











Zwolse verdachte No Surrender woonde bij Kuipers in huis Een 50-jarige No Surrender-lid wordt verdacht van diefstal met geweld en afpersing (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Het 50-jarige No Surrender-lid uit Zwolle dat verdacht wordt van onder meer diefstal met geweld en afpersing stond woensdag terecht in de rechtbank in Assen. Donderdagochtend hoort hij of hij blijft vastzitten of dat hij de behandeling van zijn zaak op vrije voeten mag afwachten.

De Zwollenaar wordt verdacht van het afpersen van vier mannen, waaronder drie (ex-)No Surrender-leden. Als ‘nomad’ van de omstreden motorclub incasseerde hij onder meer de clubgelden. Volgens zijn advocaat was de man ooit een 'gevierd ondernemer in het Zwolse'. Hij raakte door drugs aan lager wal, maar werd door No Surrender-captain Henk Kuipers uit Emmen uit de goot getrokken en in huis gehaald.



Mishandeling

De man wordt onder meer verdacht van afpersing van de man die in november 2016 half ontkleed en zwaar mishandeld werd achtergelaten in een bos bij Glimmen. Het slachtoffer zou naar eigen zeggen in februari van dat jaar mishandeld zijn door No Surrender-voorman Henk Kuipers. De Zwollenaar was volgens de verklaring van het slachtoffer hierbij getuige en kwam later geld ophalen. De man moet hier nog over gehoord worden, net als over een andere zaak.



Zijn advocaat Jeroen Michels verzocht de rechtbank het voorarrest van de Zwollenaar onder voorwaarden te schorsen. Hij noemde onder meer een contactverbod met medeverdachten en slachtoffers, een enkelband en een locatie- en gebiedsverbod voor clubhuizen en evenementen waarbij No Surrender aanwezig is. Wegens tijdgebrek besloot de Asser rechtbank niet direct uitspraak te doen, maar pas donderdagochtend. Dan hoort de Zwollenaar of hij voorlopig op vrije voeten komt.