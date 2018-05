Weinig klachten in Drenthe over testvlucht Lelystad Airport

MEPPEL - De testvlucht van een Boeing 737-800 boven Drenthe heeft tot weinig meldingen van overlast geleid.

In de omgeving van Meppel werd het geluid van het vliegtuig als normaal ervaren. In de omgeving van Havelte was er een klacht over te hard geluid.De testvlucht vloog over delen van Nederland die straks onderdeel uitmaken van de naderings- en vertrekroutes rond Lelystad Airport. Doel van de testvlucht was om mensen te laten ervaren welk lawaai de vliegprocedures rond Lelystad opleveren. Deze luchthaven moet uitbreiden om Schiphol te ontlasten. Vanaf 2020 gaan daar vakantievluchten vertrekken en aankomen.Tegenstanders van de uitbreiding van de luchthaven vinden dat de testvlucht geen goed beeld geeft van de overlast. In het vliegtuig zaten geen passagier en was geen bagage. Daardoor zou er minder geluid te horen zijn.De meeste klachten over de belevingsvlucht kwamen uit Overijssel en Gelderland.