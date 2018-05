Arriva-bussen in Drenthe rijden niet door staking

ASSEN - Buschauffeurs van Arriva in Friesland leggen vandaag het werk neer. De staking is onderdeel van de estafetteacties onder chauffeurs, om een betere cao af te dwingen.

De actie van de Friese chauffeurs heeft ook gevolgen voor Drenthe. De bussen vanuit Leeuwarden, Heerenveen en Drachten richting Assen rijden niet.​De stakingen waren tot nu toe alleen in de weekeinden om de eindexamens in het voortgezet onderwijs niet dwars te zitten. "Onvoorstelbaar dat werkgevers nog steeds geen afspraken met ons willen maken. Ze doen net alsof we gouden bergen vragen. Terwijl we vragen om eens in de 2,5 à 3 uur even vijf minuten pauze. Hoe ingewikkeld is dat?", zegt Paula Verhoef van FNV over de acties van de chauffeurs.Volgens de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) zijn de eisen van de vakbonden onhaalbaar en niet betaalbaar.Afgelopen zaterdag staakten de chauffeurs van Qbuzz , waardoor het busverkeer in Drenthe bijna volledig plat lag.