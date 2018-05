Deel dit artikel:











Bristol gaat winkels sluiten Welke vestigingen sluiten, is niet bekend (foto: Sander Koning/ANP)

ASSEN - Ongeveer 20 van de 270 winkels van Bristol in Nederland en België gaan dicht. De topman van het moederbedrijf Euro Shoe heeft dat in een interview met de Belgische zakenkrant De Tijd gezegd.

Om welke Drentse vestigingen het gaat is niet bekend. In onze provincie zijn filialen in Assen, Beilen, Emmen, Klazienaveen, Hoogeveen en Meppel.



In 2016 zei het bedrijf nog dat het tientallen nieuwe filialen wilde openen in Nederland. Maar dat was een 'overdrijving om in de media te komen', zegt de topman van het moederbedrijf van Bristol nu.



Online verkoop

Bristol gaat zich meer richten op verkoop via internet. Daardoor komen er wat banen bij. Maar door de sluiting van fysieke winkels verliezen toch zo'n zestig mensen hun baan.