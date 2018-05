'Kans op komst WK wielrennen voor groot deel weg'

ASSEN - Teleurstelling bij de provincie Drenthe, nu ze in Groningen geen miljoenen willen investeren in het WK wielrennen in 2020.

"We zagen het niet aankomen en dat betekent dat ik teleurgesteld ben", zegt gedeputeerde Henk Jumelet.De komst van het WK naar Drenthe en Groningen lijkt nu van de baan. "Als er teleurstelling is, is er natuurlijk even emotie. Voor het weekend komt er duidelijkheid over. Er is een begroting opgesteld. Hierin zijn bijdragen gevraagd aan provincies en nu zit er een gat in de begroting. We gaan daarover spreken. Maar om nu al te zeggen dat we ermee stoppen, is niet netjes", zegt Jumelet.De gedeputeerde durft er geen kansberekening op los te laten. "Het is moeilijk in te schatten. De kans is voor een groot deel weg. Maar hoe groot de kans is dat het alsnog doorgaat, weet ik niet."Gisteren werd bekend dat de provincie Groningen geen 5,8 miljoen euro wil uittrekken voor de organisatie van het WK wielrennen in 2020. Eerder zegde Drenthe wel toe vijf miljoen euro in het evenement te willen steken. In totaal is er 16 miljoen euro nodig. De rest van het geld zou onder meer door het bedrijfsleven bij elkaar moeten worden gebracht.